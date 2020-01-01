Водитель попал на камеры видеофиксации 10 раз за день

За пять дней камеры автофиксации в Киеве и области выявили 200 тысяч случаев превышения скорости.

Водитель Hundai Sonata решил в скорости себя не ограничивать Патрульная полиция

Камеры автоматической фиксации 6 июня зафиксировали 10 нарушений ПДД одним водителем, сообщает Патрульная полиция.

"Наибольшее количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Hundai Sonata. Он превышал аж 10 раз. Также камеры зафиксировали автомобиль – Hyundai Santa Fe, который нарушил скоростной режим 9 раз", – говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что наибольшей скорость была в этот день у автомобиля Mercedes – 208 км/ч на автодороге М06 Киев – Чоп, где разрешена скорость на указанном участке 110 км/ч.

Всего 6 июня камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км / ч.

Всего за первые пять дней работы 45 камеры автофиксации в Киеве и области зафиксировали 200 тысяч нарушений нарушений ПДД.

В ближайшее время в полиции планируют установить еще 220 таких систем. Всего к концу года планируется увеличить количество камер автофиксации до 643 точек по всей стране.

Сейчас система фиксирует только превышение скорости, однако ее функции расширять в этом году. В частности, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленной для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожками, выезд на полосу встречного движения.

Ранее в МВД пообещали ужесточить наказание за превышение скорости.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet