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На Донбассе ранен боец ВСУ

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Украинские военные открыли ответный огонь и прекратили провокации сепаратистов. Раненый военный получил медицинскую помощь и теперь госпитализирован.
Сепаратисты на Донбассе ранили украинского военного
Сепаратисты на Донбассе ранили украинского военного
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Сепаратисты пять раз с начала суток нарушили режим тишины, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник, 8 июня.

На Луганском направлении после полуночи из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял наши позиции неподалеку Новолуганского.

Также из ручных противотанковых гранатометов сепаратисты вели обстрел позиций защитников Новолександровки.

Кроме того, из стрелкового оружия враг вел огонь по украинским военным Орехового. Из аналогичного пехотного вооружения сепаратисты обстреляли опорные пункты в районе Богдановки.

Военный ВСУ открыли огонь в ответ, прекратив вооруженные провокации сепаратистов.

"В результате обстрела противника ранения получил один украинский воин. Ему предоставили надлежащую медицинскую помощь и доставили в военное лечебное заведение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что четверо военных в ООС получили ранения за сутки. В ходе атак четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевое травмирования.

Позже в штабе ООС сообщили, что сепаратисты применили гранатометы. Противник нарушил мирные договоренности и совершил обстрел украинских позиций. Ранен один военнослужащий.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, ранение, сепаратисты, военнослужащие, раненые в АТО
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Источник: korrespondent.net

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