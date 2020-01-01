Детям-сиротам разрешат жить в приемных семьях до 23 лет

В Кабинете министров подготовили законопроект и уже подали его в парламент.

В Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет. Соответствующий законопроект №3594, поданный Кабинетом министров, опубликован на сайте Верховной Рады.

Читай также: Детей с 2020 года не будут принимать в детдома

Документ предлагает изменить Семейный кодекс и Закон Украины “Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки“. Соответствующие изменения позволят детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста.

При этом разрешение на проживание будет действовать независимо от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

Читай также: В Украине увеличили выплаты сиротам и детям с инвалидностью

В настоящее время законом предусмотрено проживание таких детей в приемных семьях только до 18-летнего возраста или до окончания профтехучилища или вуза, если они обучаются в таковом.

Напомним, детям-сиротам будут предоставлять жилье по достижению 23 лет. По словам Денисовой, власти часто отказывают детям-сиротам после 23 лет в предоставлении жилья, ссылаясь на то, что те уже взрослые.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.