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ВБ предрек падение экономики Украины на 3,5%

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Падение экономики в этом году будет зависеть, в частности, от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения.
При этом в 2021 году ожидается рост ВВП
При этом в 2021 году ожидается рост ВВП
АР
 
По прогнозу Всемирного банка экономика Украины из-за коронакризиса сократится в этом году на 3,5%, тогда как в целом мировая экономика потеряет 5,2%. Об этом говорится на сайте ВБ.
 
"Глубина сокращения будет зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения, прогресса в проведении основных ожидаемых реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для удовлетворения значительных потребностей в выплатах", – говорится в документе.
 
При этом эксперты прогнозируют рост украинской экономики в 2021 году на 3%, что ниже ожидаемых ВБ темпов восстановления мировой экономики в 4,2%.
 
Банк уточнил, что по сравнению с предыдущим прогнозом в январе этого года он ухудшил ожидания динамики ВВП Украины в этом году на 7,2 процентных пункта (п.п.), а в следующем – на 1,2 п.п.
 
Напомним, в Минэкономики рассказали, что за апрель падение экономики Украины ускорилось с 1,5% до 5%.
 
В то же время сообщалось, что Европейский центральный банк ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%.

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Теги: Всемирный банк, экономика, кризис, Коронавирус, ВВП России
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Источник: korrespondent.net

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