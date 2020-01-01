Кабмин подготовил новую Программу своих действий

Программа деятельности правительства состоит из двух разделов - антикризисного и долгосрочного.

Правительство до конца текущей недели представит обновленный вариант Программы действий. Об этом шла речь в ходе встречи президента Владимира Зеленского с членами Кабинета Министров Украины, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов, передает во вторник, 9 июня, пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабинета Министров Украины.

"Парламентские комитеты высказали многочисленные замечания и предложения. Много критики поступило от депутатов Слуги Народа. Как проинформировал Премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", – заявил Владимир Зеленский.

В то же время Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня. По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач из политических программ Президента Украины Владимира Зеленского и партии Слуга Народа, а также указов Главы государства и замечаний от комитетов.

"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый – это антикризисный раздел. Второй – долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах", – сказал Денис Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада по просьбе самого премьера отправила программу на доработку.

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