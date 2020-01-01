Люкс-апартаменты появились еще в четырех СИЗО Украины

Полученные средства за платные камеры СИЗО будут использованы на проведение ремонтов в бесплатных камерах.

Уже в Украине платные камеры появились в десяти СИЗО Минюст

В Министерстве юстиции сообщили о появлении платных камер еще в четырех СИЗО Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С сегодняшнего дня доступна услуга "платные камеры" в Харьковском, Сумском и Старобельском следственных изоляторах, а также в Полтаве. Суть проекта заключается в том, что лица, взятые под стражу, за соответствующую плату могут воспользоваться местом в камере с улучшенными бытовыми условиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги от предоставления платных услуг будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения ремонтов помещений бесплатных следственных изоляторов.