Люкс-апартаменты появились еще в четырех СИЗО Украины
Полученные средства за платные камеры СИЗО будут использованы на проведение ремонтов в бесплатных камерах.
В Министерстве юстиции сообщили о появлении платных камер еще в четырех СИЗО Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"С сегодняшнего дня доступна услуга "платные камеры" в Харьковском, Сумском и Старобельском следственных изоляторах, а также в Полтаве. Суть проекта заключается в том, что лица, взятые под стражу, за соответствующую плату могут воспользоваться местом в камере с улучшенными бытовыми условиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги от предоставления платных услуг будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения ремонтов помещений бесплатных следственных изоляторов.
Cмотрите фотогалерею: Люкс-апартаменты появились еще в четырех СИЗО Украины
Стоимость пребывания в камере:
Харьковского СИЗО за 1 сутки составляет 1000 грн с человека; за неделю - 3500 грн; за месяц - 3750 грн.
Сумского следственного изолятора: за 1 сутки - 600 грн; за неделю - 2000 грн; за месяц - 4100 грн.
Старобельского СИЗО: за 1 сутки - 750 грн; за неделю - 2600 грн; за месяц - 3000 грн.
В Государственном учреждении Полтавское учреждение исполнения наказаний (№ 23), стоимость за 1 сутки составляет 600 гривен с 1 человека; за неделю - 2100 грн; за месяц - 3800 грн.
Ранее сообщалось, что в Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО. Там стоимость зависит также от срока пребывания.
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