Зеленский о Богдане: Его портила власть

Глава государства рассказал, что планировал назначить Андрея Богдана генеральным прокурором, однако вынужден был расстаться.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что планировал назначить генеральным прокурором бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Однако сейчас Зеленский и Богдан даже не общаются. Об этом глава государства рассказал в интервью Украинской Правде.

Зеленский отметил, что бывшего руководителя ОП стала портить власть и он стал конфликтным.

"Мне не нравятся конфликты внутри команды, мне не нравится демонстрация власти. Когда я увидел, что Андрюха (Богдан - ред.) не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо (уволить его с должности - ред.)", - объяснил он.

Глава государства добавил, что хотел сделать Богдана генеральным прокурором, а решение о назначении его на должность руководителя ОП было неправильным.

"Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором", - рассказал Зеленский.

Также президент отметил, что сейчас вообще не общается с Богданом.

Напомним, что один из первых кадровых указов - 21 мая - президента Зеленского касался назначения главой Администрации президента Андрея Богдана.

11 февраля 2020 года Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet