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Зеленский о Богдане: Его портила власть

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Глава государства рассказал, что планировал назначить Андрея Богдана генеральным прокурором, однако вынужден был расстаться.
Владимир Зеленский и Андрей Богдан
Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Президент Владимир Зеленский рассказал, что планировал назначить генеральным прокурором бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Однако сейчас Зеленский и Богдан даже не общаются. Об этом глава государства рассказал в интервью Украинской Правде.

Зеленский отметил, что бывшего руководителя ОП стала портить власть и он стал конфликтным.

"Мне не нравятся конфликты внутри команды, мне не нравится демонстрация власти. Когда я увидел, что Андрюха (Богдан - ред.) не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо (уволить его с должности - ред.)", - объяснил он.

Глава государства добавил, что хотел сделать Богдана генеральным прокурором, а решение о назначении его на должность руководителя ОП было неправильным.

"Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором", - рассказал Зеленский.

Также президент отметил, что сейчас вообще не общается с Богданом.

Напомним, что один из первых кадровых указов - 21 мая - президента Зеленского касался назначения главой Администрации президента Андрея Богдана

11 февраля 2020 года Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. 

 

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Теги: Богдан, генпрокурор, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
trewqas    10.06.2020, 22:29
Оценка:  0
trewqas
"Жадность, скупость и жестокость были отличительными чертами характера евнухов"
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