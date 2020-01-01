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Из-за карантина работу потеряли более полумиллиона украинцев

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Шмыгаль рассказал о проблеме безработицы в Украине.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
УНИАН

В Украине из-за карантина в связи с пандемией коронавируса 260 тысяч человек потеряли официальную работу. 

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Об этом в четверг, 11 июня, в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням работы правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом известно, что около 142 тысяч украинцев нашли новую работу во время карантина.

Работу (официальную) из-за карантина потеряли 260 тысяч украинцев. Всего безработных в период карантина зарегистрировано 514 тысяч. Из них работу уже нашли 142 тысячи, - заявил Шмыгаль. 

Напомним, Нацбанк ждет роста безработицы в Украине. С постепенным смягчением карантинных мероприятий безработица также пойдет на спад во второй половине года.

 

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Теги: карантин, коронавирус, вирус, безработица
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