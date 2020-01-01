Из-за карантина работу потеряли более полумиллиона украинцев
В Украине из-за карантина в связи с пандемией коронавируса 260 тысяч человек потеряли официальную работу.
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Об этом в четверг, 11 июня, в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням работы правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
При этом известно, что около 142 тысяч украинцев нашли новую работу во время карантина.
Работу (официальную) из-за карантина потеряли 260 тысяч украинцев. Всего безработных в период карантина зарегистрировано 514 тысяч. Из них работу уже нашли 142 тысячи, - заявил Шмыгаль.
Напомним, Нацбанк ждет роста безработицы в Украине. С постепенным смягчением карантинных мероприятий безработица также пойдет на спад во второй половине года.
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