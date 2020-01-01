Глава Минфина презентовал программу реформ

К реформам, в частности, входит автоматическое возвращение налоговых переплат налогоплательщикам без их заявления.

Министр финансов Сергей Марченко презентовал программу реформ, некоторые пункты которой также нужны для сотрудничества с МВФ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В ходе заседания Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики 11 июня было предложено в 2021 году ввести "нулевую декларацию" с целью дальнейшего внедрения контроля за соответствием размера расходов.

Еще обсуждалась необходимость ликвидации налоговой милиции и создание Службы финансовых расследований.

Кроме того, шла речь об экономии расходов через совершенствования механизма предоставления льгот и помощи гражданам до 1,3 млрд грн до 2022 года.

Также Марченко отметил, что будет усовершенствован механизм формульного распределения расходов бюджета на высшее образование. Государственное финансирование будут получать только определенные ВУЗы.

Программа Минфина предусматривает и внедрение единой формы налоговой отчетности по НДФЛ и ЕСВ до 2021 года, автоматическое возвращение налоговых переплат налогоплательщикам без их заявления, списание пени, штрафных санкций и долга, который считается безнадежным, реструктуризацию остатка налогового долга и так далее.

В рамках обязательств перед МВФ предлагается запуск работы Государственной налоговой службы и Государственной миграционной службы как единых юридических лиц с 1 января 2021 года. Кроме того, с целью диджитализации – электронный аудит налогоплательщиков, электронная акцизная марка, РРО в смартфоне и прочее.

Кроме того, предусматривается автоматическое оформление экспорта. По словам Марченко, это позволит осуществлять таможенное оформление без участия таможенника – в среднем до 500 деклараций ежедневно. Проект будет запущен до конца 2020 года.

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