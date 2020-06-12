В Харьковской области от удара током погиб мужчина

Житель Золочевского района пытался несанкционированно подключиться к линии электропередач.

В Харьковской области 33-летний мужчина погиб от удара током facebook.com/npcukrenergo

В селе Гурьев Казачок Золочевского района Харьковской области 33-летний мужчина погиб от удара током. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что местный житель пытался самостоятельно присоединить алюминиевые провода без изоляции к основной линии электропередач, не имея на это никакого разрешения.

В результате поражения током мужчина погиб.

Правоохранители установили, что ранее его дом отключили от электричества за долги.

Напомним, в Конго удар молнии оборвал высоковольтные линии электропередач . В результате инцидента погибли не менее 20 человек.

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