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В Харьковской области от удара током погиб мужчина

Комментариев: 2
Житель Золочевского района пытался несанкционированно подключиться к линии электропередач.
В Харьковской области 33-летний мужчина погиб от удара током
В Харьковской области 33-летний мужчина погиб от удара током
facebook.com/npcukrenergo
 
В селе Гурьев Казачок Золочевского района Харьковской области 33-летний мужчина погиб от удара током. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба областной полиции.
 
Отмечается, что местный житель пытался самостоятельно присоединить алюминиевые провода без изоляции к основной линии электропередач, не имея на это никакого разрешения.
 
В результате поражения током мужчина погиб.
 
Правоохранители установили, что ранее его дом отключили от электричества за долги.
 
 
Напомним, в Конго удар молнии оборвал высоковольтные линии электропередач. В результате инцидента погибли не менее 20 человек.

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Теги: Харьковская область, мужчина, погиб, несчастный случай, удар током, электричество
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Extraterrestre    12.06.2020, 06:46
Оценка:  0
Extraterrestre
туда ему и дорога...недоумок
zurbuk    12.06.2020, 06:23
Оценка:  0
zurbuk
Пацан к успеху шол. Но не фортануло.
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