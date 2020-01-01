Обыски связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных на закупку лекарств, которое было возбуждено еще в 2017 году.

Сотрудники полиции, прокуратуры и ГБР проводят обыски в аптеках и больницах Харькова. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 12 июня.

Указано, что еще в 2017 году по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закупку лекарств, следователем было открыто уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В настоящее время продолжаются 20 обысков на различных объектах медицинской сферы. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления. Досудебное расследование продолжается.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове массовые обыски в аптеках и больницах

Ранее в пятницу стало известно об обысках в горсовете Харькове. Тогда речь шла о хищениях бюджетных средств при капремонте жилых домов в городе.

Также сегодня сообщалось об обыске в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он был связан с делом об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

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