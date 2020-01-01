Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный

Комментариев: 0
Противник применил запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На Донбассе ранен военный
На Донбассе ранен военный
facebook.com/pg/pressjfo.news

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим Тишина придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Отмечается, что противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинские защитники дали захватчикам решительный ответ ", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Славного зафиксировали два обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник выпустил 50 снарядов 122-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Луганского, при этом разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского.

Рядом с Крымским враг два раза вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 12 обстрелов, был ранен один военный.

Ранее в ООС сообщили, что за неделю на Донбассе были ранены 24 военных.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ранение, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь