Сепаратисты применили артиллерию, у ВСУ потери

Ответным огнем украинские военные уничтожили троих и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 13 июня, 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военный, еще двое ранены, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 13 июня.

Так, враг применял запрещенные Минскими договоренностями 122-мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм. Также противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Луганское, Крымское, Попасная, Троицкое, Пищевик, Новозвановка, Катериновка, Авдеевка, Новотроицкое, Славное, Старогнатовка и Богдановка.

Указано, что ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, вчера украинские воины уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух сепаратистов.

С начала текущих суток противник трижды открывал огонь в районе Луганского. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, за сутки 12 июня сепаратисты 12 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда был ранен один украинский военнослужащий.

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