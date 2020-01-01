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Сепаратисты применили артиллерию, у ВСУ потери

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Ответным огнем украинские военные уничтожили троих и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.
Враг применял запрещенное Минскими договоренностями оружие
Враг применял запрещенное Минскими договоренностями оружие
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 13 июня, 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военный, еще двое ранены, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 13 июня.

Так, враг применял запрещенные Минскими договоренностями 122-мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм. Также противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Луганское, Крымское, Попасная, Троицкое, Пищевик, Новозвановка, Катериновка, Авдеевка, Новотроицкое, Славное, Старогнатовка и Богдановка.

Указано, что ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, вчера украинские воины уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух сепаратистов.

С начала текущих суток противник трижды открывал огонь в районе Луганского. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, за сутки 12 июня сепаратисты 12 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда был ранен один украинский военнослужащий.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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