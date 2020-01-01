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Антирекорд дня: автомобиль превысил скорость 12 раз

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Сейчас система обнаруживает лишь превышение скорости. Впоследствии с помощью камер будут фиксировать проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, движение полосой для общественного транспорта.
Патрульные рассказали о нарушителях-рекордсменах за минувшие сутки
Патрульные рассказали о нарушителях-рекордсменах за минувшие сутки
npu.gov.ua

За минувшие сутки камеры автоматической фиксации зафиксировали на дорогах 45 автомобилей, которые превысили скорость. Один автомобиль нарушил скоростной режим 12 раз за день. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает Патрульная полиция.

Полиция опубликовала фотографии с камер и номера автомобилей, которые двигались со скоростью 170 км/ч. Антирекорд установил автомобиль Mercedes S63 (номерной знак АА840***), который двигался со скоростью 217 км/ч, а также Audi Q7 (АЕ004***), который разгонялся до 206 км/час.

"Рекордные нарушения скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев - Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - уточнили в полиции.

Рекордсменом по количеству превышений скорости стал автомобиль Toyota RAV 4 (номерной знак АА339***) - система автофиксации зарегистрировала 12 нарушений.

 

Ранее в МВД рассказали, как будут начислять автоматические штрафы. Размер штрафа можно будет уменьшить в случае его быстрой оплаты, просрочка грозит конфискацией авто.

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Теги: автомобили, дороги, полиция, ПДД, нарушение ПДД, превышение скорости
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Источник: korrespondent.net

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