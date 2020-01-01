Антирекорд дня: автомобиль превысил скорость 12 раз

Сейчас система обнаруживает лишь превышение скорости. Впоследствии с помощью камер будут фиксировать проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, движение полосой для общественного транспорта.

За минувшие сутки камеры автоматической фиксации зафиксировали на дорогах 45 автомобилей, которые превысили скорость. Один автомобиль нарушил скоростной режим 12 раз за день. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает Патрульная полиция.

Полиция опубликовала фотографии с камер и номера автомобилей, которые двигались со скоростью 170 км/ч. Антирекорд установил автомобиль Mercedes S63 (номерной знак АА840***), который двигался со скоростью 217 км/ч, а также Audi Q7 (АЕ004***), который разгонялся до 206 км/час.

"Рекордные нарушения скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев - Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - уточнили в полиции.

Рекордсменом по количеству превышений скорости стал автомобиль Toyota RAV 4 (номерной знак АА339***) - система автофиксации зарегистрировала 12 нарушений.

Ранее в МВД рассказали, как будут начислять автоматические штрафы. Размер штрафа можно будет уменьшить в случае его быстрой оплаты, просрочка грозит конфискацией авто.

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