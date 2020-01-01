Антирекорд дня: автомобиль превысил скорость 12 раз
За минувшие сутки камеры автоматической фиксации зафиксировали на дорогах 45 автомобилей, которые превысили скорость. Один автомобиль нарушил скоростной режим 12 раз за день. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает Патрульная полиция.
Полиция опубликовала фотографии с камер и номера автомобилей, которые двигались со скоростью 170 км/ч. Антирекорд установил автомобиль Mercedes S63 (номерной знак АА840***), который двигался со скоростью 217 км/ч, а также Audi Q7 (АЕ004***), который разгонялся до 206 км/час.
"Рекордные нарушения скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев - Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - уточнили в полиции.
Рекордсменом по количеству превышений скорости стал автомобиль Toyota RAV 4 (номерной знак АА339***) - система автофиксации зарегистрировала 12 нарушений.
Cмотрите фотогалерею: Антирекорд дня: автомобиль превысил скорость 12 раз
Ранее в МВД рассказали, как будут начислять автоматические штрафы. Размер штрафа можно будет уменьшить в случае его быстрой оплаты, просрочка грозит конфискацией авто.
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