Стерненко заявил, что суд пересмотрит решение о домашнем аресте
Активист не может выполнить судебное постановление из-за прописки на территории воинской части в Одессе.
Бывший лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко заявил, что постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации пересмотрят по причине невозможности исполнения. Об этом Стерненко написал в Facebook 16 июня.
"Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись", - отметил активист.
Стренеко также добавил, что во вторник сообщит, когда состоится заседание суда.
Напомним, Стерненко подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд 15 июня постановил отправить его под круглосуточный домашний арест по месту регистрации на 60 дней. Как подчеркнул сам активист, он прописан на территории воинской части в Одессе и соблюдать меру пресечения там невозможно.
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