Стерненко заявил, что суд пересмотрит решение о домашнем аресте

Активист не может выполнить судебное постановление из-за прописки на территории воинской части в Одессе.

Бывший лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко заявил, что постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации пересмотрят по причине невозможности исполнения. Об этом Стерненко написал в Facebook 16 июня.

"Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись", - отметил активист.

Стренеко также добавил, что во вторник сообщит, когда состоится заседание суда.