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Стерненко заявил, что суд пересмотрит решение о домашнем аресте

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Активист не может выполнить судебное постановление из-за прописки на территории воинской части в Одессе.
Суд отправил Сергея Стерненко под домашний арест на 60 дней
Суд отправил Сергея Стерненко под домашний арест на 60 дней
facebook.com/sternenko
 
Бывший лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко заявил, что постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации пересмотрят по причине невозможности исполнения. Об этом Стерненко написал в Facebook 16 июня.
 
"Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись", - отметил активист.
 
Стренеко также добавил, что во вторник сообщит, когда состоится заседание суда.
 

Напомним, Стерненко подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд 15 июня постановил отправить его под круглосуточный домашний арест по месту регистрации на 60 дней. Как подчеркнул сам активист, он прописан на территории воинской части в Одессе и соблюдать меру пресечения там невозможно.

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Теги: суд, активисты, домашний арест, прописка, активист
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Источник: korrespondent.net

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