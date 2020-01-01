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Кабмин ожидает постепенный рост экономики

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Правительство разработало программу стимулирования экономики, которая в первую очередь направлена на поддержку малого и среднего бизнеса.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
facebook.com/dshmyhal
 
Кабинет министров прогнозирует рост экономики Украины во второй половине 2020 года. Об этом 15 июня заявил глава правительства Денис Шмыгаль в программе Свобода слова на канале ICTV.
 
Как указал премьер, в программе деятельности правительства, опубликованной в понедельник, учитывается падение ВВП на 4,8%.
 
"Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет -4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия прогнозируется постепенный рост экономики", - отметил Шмыгаль.
 
Также он добавил, что для преодоления кризисной ситуации в стране, сложившейся вследствие  пандемии коронавируса, правительство разработало и подало для утверждения программу стимулирования экономики, которая направлена в первую очередь на поддержку малого и среднего бизнеса.
 
Ранее Кабмин опубликовал доработанную программу своей деятельности, которая включает краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности правительства.
 
Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало снижение ВВП Украины в 2020 году на 4,5%. При этом в 2021 году ожидается восстановление на 3,6%.

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Теги: экономика, ВВП, Кабмин Украины, экономика Украины, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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