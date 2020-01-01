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Суд снова рассмотрит дело о "деньгах Януковича"

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Кассационный уголовный суд принял решение о назначении нового рассмотрения в апелляционной инстанции, отметили в Верховной суде.
Верховный суд объявит полный текст постановления 22 июня
Верховный суд объявит полный текст постановления 22 июня
РБК-Украина

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда разблокировал пересмотр решения о конфискованных "деньгах Виктора Януковича". Речь идет о спецконфискации 1,5 млрд долларов компаний, связанных с окружением экс-президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда во вторник, 16 июня.

В частности, отменено решение Апелляционного суда Донецкой области об отказе рассмотреть апелляцию.

"16 июня Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited, которые оспаривали постановление Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года. КУС ВС отменил определение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полный текст постановления будет объявлен 22 июня.

Напомним, в мае 2017 года в ГПУ заявили, что Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по поданной адвокатами Януковича апелляции о конфискации 1,5 млрд долларов.

Как известно, в апреле 2017 суд последней инстанции разрешил конфисковать арестованные 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Януковича.

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Теги: Янукович, суд, деньги, Верховный Суд, апелляция, Виктор Янукович
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Источник: korrespondent.net

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