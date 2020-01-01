Варнаву исключили из черного списка Минкульта

Минкульт в августе 2015 года представил "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе "запрещенных" артистов Газманов, Пенкин, Розенбаум. Список обновляется.

Актрисе, ведущей и участнице Comedy Woman разрешили въезд в Украину instagram.com/kativarnava

Министерство культуры Украины исключило из "черного списка" российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву которая посещала аннексирован Крым. Теперь она может посещать Украину. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщается на сайте ведомства.

"Перечень обновлен. Исключена из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, Варнава Екатерина Владимировна", - говорится в сообщении.

При этом причины исключения артистки из списка не уточняются.

Известно, что Варнава была внесена в черный список минкульта Украины 21 марта 2019 года за выступление в Крыму в 2016 году.

После того ТК Новый канал подал иск против службы безопасности и минкультуры Украины с требованием отменить запрет на въезд в страну российской телеведущей Екатерины Варнавы.

Напомним, 22 ноября 2017 года СБУ запретила Добронравову въезд в Украину на три года за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова. 29 ноября Госкино запретило сериал Сваты.

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