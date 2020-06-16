Убийство Гандзюк: суд по Мангеру продолжат в среду

Прокуратура попросила изменить меру пресечения на содержание под стражей без права на залог.

Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации нападения на херсонскую чиновницу и активистку Катерину Гандзюк. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщают Ґрати.

Уточняется, что заседание продолжат в среду, 17 июня.

"Судья Татьяна Ильева удовлетворила ходатайство защитников Мангера, которые просили время на ознакомление с материалами дела, и постановила продолжить заседание завтра, 17 июня", - говорится в сообщении.

В то же время, портал LB.ua сообщает, что защита Мангера причину перерыва пояснила ошибками в ходатайстве прокуратуры, которые она должна исправить до завтрашнего утра.

Меру пресечения Мангеру рассматривали в закрытом заседании, о чем ходатайствовала прокуратура. Известно, что ее представители попросили изменить меру пресечения на безальтернативный арест.

Напомним, в 2018 году неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствием установлено, что Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет Мангера в области.

Ранее сообщалось, что печерский суд Киева отпустил из зала суда Владислава Мангера, подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк по состоянию здоровья. Адвокаты заявили, что у него гипертонический криз. Также Корреспондент писал, что Мангера разрешили задержать для привода в суд.

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