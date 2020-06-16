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Убийство Гандзюк: суд по Мангеру продолжат в среду

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Прокуратура попросила изменить меру пресечения на содержание под стражей без права на залог.
Главе Херсонского облсовета собираются изменить меру пресечения
Главе Херсонского облсовета собираются изменить меру пресечения
Телеканал 24

Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации нападения на херсонскую чиновницу и активистку Катерину Гандзюк. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщают Ґрати.

Уточняется, что заседание продолжат в среду, 17 июня.

"Судья Татьяна Ильева удовлетворила ходатайство защитников Мангера, которые просили время на ознакомление с материалами дела, и постановила продолжить заседание завтра, 17 июня", - говорится в сообщении.

В то же время, портал LB.ua сообщает, что защита Мангера причину перерыва пояснила ошибками в ходатайстве прокуратуры, которые она должна исправить до завтрашнего утра.

Меру пресечения Мангеру рассматривали в закрытом заседании, о чем ходатайствовала прокуратура. Известно, что ее представители попросили изменить меру пресечения на безальтернативный арест. 

Напомним, в 2018 году неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствием установлено, что Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет Мангера в области.

Ранее сообщалось, что печерский суд Киева отпустил из зала суда Владислава Мангера, подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк по состоянию здоровья. Адвокаты заявили, что у него гипертонический криз. Также Корреспондент писал, что Мангера разрешили задержать для привода в суд.

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Теги: суд, убийство, Херсонская область, Печерский суд, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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