Стало известно, кто возглавил Ощадбанк

Наумова должны официально утвердить в должности 24 июня.

Как стало известно, новым руководителей “Ощадбанка” станет Сергей Наумов. Ныне он занимает аналогичную должность банка “Пиреус”. Об этом сообщает FinClub.

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Сергея Наумова назначили по итогам конкурса. Так, на пост претендовало три кандидата. После заседания наблюдательный совет избрал Наумова большинством голосов.

Как сообщают источники издания, отбор проходил в тревожной обстановке. Члены совета признались, что опасаются влияния извне. Кроме того, причиной для волнения стало то, что им уже урезали зарплату до 47 тыс. грн.

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Известно также, что конкурс на замещение должности пытались провести несколько раз. Поначалу по неизвестным причинам победителем оказался нынешний руководитель финучреждения Андрей Пышный. Членам правления такой результат показался подозрительным, из-за чего было объявлено о переизбрании.

Однако и после второго тура не все признали исход конкурса. Так, например, депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский ометил, что результаты могли подтасовать. Он потребовал провести голосование повторно.

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Тем временем набсовет уже определился с датой назначения нового руководителя Сергея Наумова. Его должны официально утвердить в должности 24 июня. В тот же день будет рассмотрена отставка нынешнего главы Андрея Пышного.

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