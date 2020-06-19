Кабмин пересмотрел некоторые тарифы на лечение

Правительство выделило средства для поддержания недофинансированных из-за медреформы медучреждений.

Правительство на внеочередном заседании в пятницу, 19 июня, выделило 2,3 млрд гривен на дофинасирование больниц и повысило тарифы на лечение инсульта и инфаркта.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, допфинансирование получат те медучреждения, бюджет которых в 2020 году сократилось по сравнению с прошлым годом.

"Это те учреждения, которые оказались на грани закрытия. Это учреждения, которые имеют разную направленность: противотуберкулезные службы, психиатрические больницы, районные больницы, инфекционные больницы", - сказал

Этим же решением повышается тариф на медицинскую помощь при инсульте - с 19 332,31 грн до 26 947,00 грн; тариф на медицинскую помощь при инфаркте - с 16 001,43 до 30 109,00 грн.

"65 процентов смертности в нашей стране - от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому для нас было важно вывести их в приоритет", - пояснил Степанов.

Около 1,26 млрд гривен дополнительно выделяется на экстренную помощь.

Изменения начнут действовать с 1 июля.

Также Кабмин планирует с 1 сентября повысить зарплаты медикам на от 25% до 75%.

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