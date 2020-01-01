Артиллеристы ВМС провели учения
Военнослужащие тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения и работы диверсионно-разведывательных групп противника.
Артиллеристы Военно-морских сил Украины провели учения по противодесантной обороне. Фоторепортаж учений опубликован на странице ВМС ВСУ в Facebook.
"На одном из полигонов юга Украины военнослужащие отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВСУ провели тренировку по обороне побережья", - говорится в сообщении.
Сообщается, что артиллеристы отработали действия при обороне участка морского побережья.
Cмотрите фотогалерею: Артиллеристы ВМС провели учения
Ранее сообщалось, что ВМС провели противодиверсионные учения в Одессе.
Также Корреспондент писал, что бронированные катера ВМС провели учения.
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