Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном по самолету МАУ
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал делегацию для участия в переговорах с Ираном по делу о крушении самолета МАУ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 19 июня.
Отмечается, что делегацию возглавил замглавы иностранных дел Евгений Енин. Его заместителем назначен замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец. Также в делегацию входят еще 14 чиновников из разных ведомств.
Зеленский разрешил Енину вносить по согласованию изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения ее работы работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций.
Кроме того, президент утвердил Директивы делегации Украины для участия в переговорах с Ираном. В самом указе указано, что они находятся под грифом "секретно".
Также Зеленский поручил Кабмину обеспечить финансирование расходов, связанных с участием в делегации.
Напомним, 8 января пассажирский Boeing 737 авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.
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