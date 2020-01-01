ВВП Украины упал меньше, чем предполагалось

В первом квартале 2020 года ВВП Украины опустился на 1,3%, хотя ранее предполагалось, что падение составит 1,5%, подсчитал Госстат.

В январе-марте 2020 года ВВП Украины упал на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата, обнародованные в пятницу, 19 июня.

При этом при предварительной оценке, обнародованные в середине мая, этот показатель составлял 1,5%.

Реальный ВВП в январе-марте этого года (с учетом сезонного фактора) снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, по сравнению с первым кварталом 2019 года - на 1,3%.

Номинальный ВВП в первом квартале 2020 года составил 845,8 млрд грн, а в расчете на одного человека - 20203 грн, изменение дефлятора - 5,1%.

Ранее Минфин заявил, что падение экономики остановилось. В правительстве появилось больше оптимизма относительно восстановления экономической динамики, объяснил Сергей Марченко.

Также в Кабмине дали прогноз с учетом второй волны пандемии. В правительстве разработали три сценария, в которых учли ситуацию на рынке труда, курс гривны и спрогнозировали ВВП с учетом темпов распространения инфекции.

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