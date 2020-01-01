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В Днепре при задержании застрелили полицейского

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Полицейский задерживал подозреваемого в разбойном нападении, а тот несколько раз в него выстрелил.
В Днепре при задержании застрелили полицейского
mvs.gov.ua

В Днепре подозреваемый в разбойном нападении застрелил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 19 июня.

Сегодня утром в Днепре было совершено разбойное нападение. Возможного преступника пытались автомобилем доставить в отделении полиции для установления личности, но злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского, который сидел рядом.

"Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданського. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер", - сказано в сообщении.

 
 

Напомним, что ранее в Черновицкой области грабитель при задержании ранил двух полицейских. Полицейских с огнестрельными ранениями головы и голени, злоумышленника с ранением бедра госпитализировали.

Также сообщалось, что заммэра Киева напал на патрульных. Патрульные остановили автомобиль, в котором ехал Владимир Слончак. После словесной перепалки тот набросился на копов с кулаками, один из них госпитализирован.

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Теги: стрельба, полиция, убийство, полицейские, полицейский
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Источник: korrespondent.net

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