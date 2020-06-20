Смягчать карантин не готовы 10 регионов – Минздрав
По состоянию на 20 июня Киев и девять областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в субботу.
Указано, что в этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен сразу в четырех областях – в Волынской, Львовской, Ровенской, Закарпатской и Черновицкой.
Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:
- Киев - 13,95;
- Винницкая область - 16,71;
- Волынская область - 37,72;
- Житомирская область - 16,32;
- Закарпатская область - 38,77;
- Ивано-Франковская область - 20,91;
- Львовская область - 40,66;
- Ровенская область - 41,55;
- Тернопольская область - 23,12;
- Черновицкая область - 44,27.
При этом Закарпатская область превышает показатель загруженности больничных коек – 56,93%.
По сравнению с предыдущим днем, ситуация улучшилась в Харьковской области, которая теперь соответствует критериям ослабления карантина.
Накануне стало известно, что Кабмин будет ужесточать карантин по новой методике. Она начнет действовать с 22 июня.
Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в Украине. Он считает, что рост заболеваемости – следствие несоблюдения карантинных ограничений.
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