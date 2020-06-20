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Смягчать карантин не готовы 10 регионов – Минздрав

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Самая сложная ситуация в Закарпатской области, которая не соответствует сразу двум показателям для ослабления карантина.
В Украине могут усилить карантин
В Украине могут усилить карантин

По состоянию на 20 июня Киев и девять областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в субботу.

Указано, что в этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен сразу в четырех областях – в Волынской, Львовской, Ровенской, Закарпатской и Черновицкой.

Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:

  • Киев - 13,95;
  • Винницкая область - 16,71;
  • Волынская область - 37,72;
  • Житомирская область - 16,32;
  • Закарпатская область - 38,77;
  • Ивано-Франковская область - 20,91;
  • Львовская область - 40,66;
  • Ровенская область - 41,55;
  • Тернопольская область - 23,12;
  • Черновицкая область - 44,27.

При этом Закарпатская область превышает показатель загруженности больничных коек – 56,93%.

По сравнению с предыдущим днем, ситуация улучшилась в Харьковской области, которая теперь соответствует критериям ослабления карантина.

Накануне стало известно, что Кабмин будет ужесточать карантин по новой методике. Она начнет действовать с 22 июня.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в Украине. Он считает, что рост заболеваемости – следствие несоблюдения карантинных ограничений.

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Теги: Украина, Минздрав, карантин, МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Muzobozz    20.06.2020, 13:20
Оценка:  -22
Muzobozz
Хватит уже этой короноклоунады!Заипали!
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