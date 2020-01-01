Дело Стерненко: защита подала апелляцию в суд

Жалобу стороны защиты одесского активиста Сергея Стерненко будет рассматривать Киевский апелляционный суд.

Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко подали апелляцию на избранную судом меру пресечения для подзащитного в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщил адвокат Николай Ореховский, пишет в субботу, 20 июня, Укринформ.

"Да, конечно, уже была подана апелляция". - сказал он в комментарии журналистам.

Жалобу будут рассматривать в Киевском апелляционном суде на Соломенской площади.

Изначально предполагалось, что Стерненко будет отбывать домашний арест в воинской части Одессы. Но позже было принято решение изменить место отбывания наказания на Киев.

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