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Дело Стерненко: защита подала апелляцию в суд

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Жалобу стороны защиты одесского активиста Сергея Стерненко будет рассматривать Киевский апелляционный суд.
Адвокаты подали в суд апелляцию
Адвокаты подали в суд апелляцию
facebook.com/sternenko
 
Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко подали апелляцию на избранную судом меру пресечения для подзащитного в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщил адвокат Николай Ореховский, пишет в субботу, 20 июня, Укринформ.
"Да, конечно, уже была подана апелляция". - сказал он в комментарии журналистам.
 
Жалобу будут рассматривать в Киевском апелляционном суде на Соломенской площади.
 
Напомним, 15 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для Сергея Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 
 
Изначально предполагалось, что Стерненко будет отбывать домашний арест в воинской части Одессы. Но позже было принято решение изменить место отбывания наказания на Киев.

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Теги: суд, адвокат, активисты, апелляция
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Источник: korrespondent.net

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