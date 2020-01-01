Минцифры запустит онлайн-школу для бизнесменов

Предприниматели смогут посмотреть серии, пройти тестирование, получить дополнительные полезные материалы.

Министерство цифровой трансформации в партнерстве с иностранными организациями 22 июня запустит онлайн-школу для предпринимателей на платформе Дия.Бизнес. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Обучение в онлайн-школе для предпринимателей пройдет в формате образовательных сериалов. В рамках каждого учебного сериала потенциальные и действующие предприниматели смогут посмотреть серии, пройти тестирование, получить дополнительные полезные материалы, пройти финальный тест и получить сертификат о завершении курса.

В программу будет входить и смешанное обучение. Часть обучения будет проходить онлайн, а часть - оффлайн, на базе центров поддержки предпринимателей Дия.Бизнес. Обучение будет бесплатным для всех.

Напомним, в феврале этого года сервис Дія.Бізнес начал работу. Дія также планирует открыть центры поддержки и консалт-хабы для предпринимателей по всей Украине.

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