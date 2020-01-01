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Минцифры запустит онлайн-школу для бизнесменов

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Предприниматели смогут посмотреть серии, пройти тестирование, получить дополнительные полезные материалы.
Минцифры намерено помочь бизнесу
Минцифры намерено помочь бизнесу
rcsme.ru
 
Министерство цифровой трансформации в партнерстве с иностранными организациями 22 июня запустит онлайн-школу для предпринимателей на платформе Дия.Бизнес. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
 
Обучение в онлайн-школе для предпринимателей пройдет в формате образовательных сериалов.  В рамках каждого учебного сериала потенциальные и действующие предприниматели смогут посмотреть серии, пройти тестирование, получить дополнительные полезные материалы, пройти финальный тест и получить сертификат о завершении курса.
 
В программу будет входить и смешанное обучение. Часть обучения будет проходить онлайн, а часть - оффлайн, на базе центров поддержки предпринимателей Дия.Бизнес.  Обучение будет бесплатным для всех.
 
Напомним, в феврале этого года сервис Дія.Бізнес начал работу. Дія также планирует открыть центры поддержки и консалт-хабы для предпринимателей по всей Украине.
 

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Теги: бизнес, предприниматели, бизнес-школа, Диджитализация
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Источник: korrespondent.net

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