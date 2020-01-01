На Луганщине прогремел взрыв, есть жертвы

На улице Николая Гоголя сдетонировало взрывное устройство. В результате погибли двое человек.

В жилом доме в Станице Луганской произошел взрыв, в результате которого погибли двое человек. Об этом в субботу, 20 июня, сообщила в Facebook представитель правоохранителей Татьяна Погукай.

Взрыв произошел в частном доме на улице Николая Гоголя. Сдетонировало неустановленное взрывное устройство, в результате чего от полученных травм погибли хозяева дома – мужчина 1962 г.р и женщина 1968 г.р.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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