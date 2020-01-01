В Украине дети чаще всего рождаются у отцов в возрасте 30-39 лет

По данным Госстата, в 2019 возраст отцов составил:

- до 20 лет - 1 651

- 20 -29 лет - 108 080

- 30 - 39 лет - 135 167

- 40 - 49 лет - 26 999

- более 50 лет - 2 793.

Госстат не публикует данные за 2019 год о случаях, когда возраст отца не указан. Но известно, что в 2018 году возраст отца не был указан для 38 486 из 335 874 родившихся детей.