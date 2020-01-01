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В Украине дети чаще всего рождаются у отцов в возрасте 30-39 лет

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В 2018 году возраст отца не был указан для 38 486 из 335 874 родившихся детей, сколько не указали возраст в 2019 году - неизвестно.
Статистика ко Дню Отца
Статистика ко Дню Отца
 
Государственная служба статистики Украины подготовило к празднованию Дня отца данные о родившихся детях по возрасту отцов в 2019 году.
 
По данным Госстата, в 2019 возраст отцов составил:
 
- до 20 лет - 1 651
 
- 20 -29 лет - 108 080
 
- 30 - 39 лет - 135 167
 
- 40 - 49 лет - 26 999
 
- более 50 лет - 2 793.
 
Госстат не публикует данные за 2019 год о случаях, когда возраст отца не указан. Но известно, что в 2018 году возраст отца не был указан для 38 486 из 335 874 родившихся детей.
 
Напомним, что в третье воскресенье июня в Украине празднуют День отца.
 
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Теги: дети, статистика, День отца
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Источник: korrespondent.net

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