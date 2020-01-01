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Потребительские настроения украинцев улучшились после карантина

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Социологи уверяют, что потребительские настроения за минувший месяц успели вернуться на докризисный уровень.
Индекс текущего личного материального положения показал наименьший прирост
Индекс текущего личного материального положения показал наименьший прирост
Getty Images
Индекс потребительских настроений украинцев в мае повысился на 10,1 пунктов по сравнению с апрелем, до 76,3 п. Об этом говорится в исследовании компании Info Sapiens.
 
 
При этом индекс текущего личного материального положения вырос на 2 п., до 54,3 п., индекс целесообразности крупных покупок - на 9,8 п., до 55,1. Индекс экономических ожиданий - на 12,9 п., до 90,7.
 
Индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 22,7 п., до 92,5, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года - на 19,1 п., до 73,7.
 
Индекс ожидаемой динамики безработицы снизился на 17,1 п., до 151,8 п., индекс инфляционных ожиданий - на 7,2 п., до 165,4 п., индекс девальвационных ожиданий - на 10,3 п., до 136,5 п.
 
Напомним, индекс потребительских настроений в Украине за апрель составил 66,2 п., упав по сравнению с мартом на 6,8 п. Это стало минимальным значением индекса с июня 2014 года.

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Теги: соцопросы, исследования, кризис, соцопрос, потребители
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Источник: korrespondent.net

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