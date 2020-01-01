Потребительские настроения украинцев улучшились после карантина

Социологи уверяют, что потребительские настроения за минувший месяц успели вернуться на докризисный уровень.

Индекс потребительских настроений украинцев в мае повысился на 10,1 пунктов по сравнению с апрелем, до 76,3 п. Об этом говорится в исследовании компании Info Sapiens.

При этом индекс текущего личного материального положения вырос на 2 п., до 54,3 п., индекс целесообразности крупных покупок - на 9,8 п., до 55,1. Индекс экономических ожиданий - на 12,9 п., до 90,7.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 22,7 п., до 92,5, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года - на 19,1 п., до 73,7.

Индекс ожидаемой динамики безработицы снизился на 17,1 п., до 151,8 п., индекс инфляционных ожиданий - на 7,2 п., до 165,4 п., индекс девальвационных ожиданий - на 10,3 п., до 136,5 п.

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