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На Херсонщине в аварии погиб полицейский

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Автомобиль ВАЗ, которым управлял сотрудник полиции, допустил столкновение с Hyundai. Копа спасти не удалось.
Полицейский умер на месте
Полицейский умер на месте
zn.ua
 
В Херсонской области произошла авария, в результате которой погиб сотрудник одного из отделов Нацполиции региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
 
Отмечается, что лобовое столкновение произошло между автомобилями Hyundai и ВАЗ.
 
“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб сотрудник одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.
 
Инцидент произошел около 15 часов во вторник, 23 июня, возле одного из сел Херсонской области.
 
В результате ДТП полицейский от полученных травм погиб на месте. Водителя и пассажира автомобиля Hyundai госпитализированы в местную больницу.
 
Ранее сообщалось, в Киеве во время оформления дорожно-транспортной аварии сбили сотрудницу патрульной полиции.
 
Напомним, на трассе Киев-Харьков в Полтавской области в аварию попал автомобиль с полицейскими. Один человек погиб.

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Теги: аварии, авария, Херсонская область, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alekszandr    24.06.2020, 19:57
Оценка:  0
Alekszandr
Сдох мусор, мелочь, а приятно.
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