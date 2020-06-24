На Херсонщине в аварии погиб полицейский

Автомобиль ВАЗ, которым управлял сотрудник полиции, допустил столкновение с Hyundai. Копа спасти не удалось.

В Херсонской области произошла авария, в результате которой погиб сотрудник одного из отделов Нацполиции региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что лобовое столкновение произошло между автомобилями Hyundai и ВАЗ.

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб сотрудник одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 15 часов во вторник, 23 июня, возле одного из сел Херсонской области.

В результате ДТП полицейский от полученных травм погиб на месте. Водителя и пассажира автомобиля Hyundai госпитализированы в местную больницу.

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