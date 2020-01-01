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Шмыгаль сравнил непогоду на Закарпатье с паводками 1998 года

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Премьер-министр посоветовал населению западных регионов страховать свое жилье на случай бедствия.
Непогода накрыла Закарпатье
Непогода накрыла Закарпатье
kmu.gov.ua
 
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что непогода в западных регионах на сегодня принесла меньше вреда, чем  наводнение в 1998 году на Закарпатье. Об этом он сообщил на брифинге в среду, 24 июня.
 
"В Закарпатской области при угрозе такой же, которая была в 1998 году, последствия намного легче. Потому что в то время были инвестированы большие деньги, построены правильные водозащитные сооружения, дамбы, укрепление, и сегодня Закарпатская область немножечко легче переносит эту трагедию", - сказал премьер.
 
Также Шмыгаль посоветовал жителям, которые живут в регионах со стихийным бедствием, страховать свое жилье.
 
Напомним, при наводнении на Закарпатье 1998 года подтопило почти 120 населенных пунктов. В зоне стихийного бедствия оказалось около 350 тысяч человек.
 
В то же время Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация с паводками в западных областях остается критической.
 
 

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Теги: Закарпатье, наводнение, непогода, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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