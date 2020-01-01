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На Харьковщине задержали продавца 10 кг взрывчатки

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Задержанный ранее попадался на сбыте детонаторов, пластида и тротила на сумму 500 долларов США.
Мужчине грозит уголовная ответственность
Мужчине грозит уголовная ответственность
МВД
 
В Харьковской области разоблачили канал сбыта взрывчатых веществ и устройств, речь идет о продаже пластида, тротила и детонаторов. Об этом сообщается в пресс-центре МВД в четверг, 25 июня.
 
 
Оперативники и следователи в рамках уголовного производства установили лицо, которое наладило канал сбыта.
 
Правоохранители задержали мужчину при продаже партии взрывчатки. В частности, у него нашли тротиловых шашек общим весом 1,5 кг, 10 кг пластида и электродетонаторы. Во избежание ответственности полученные за продажу деньги он обменял в пункте обмена валют на 800 евро.
 
Ранее правоохранители задокументировали факт сбыта им детонаторов, пластида и тротила на сумму 500 долларов США. Проведено экспертное исследование.
 
После завершения процессуальных мер мужчине будет сообщено о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами  (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
 
Напомним, военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытке сбыта взрывчатки.

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Теги: МВД, Харьковская область, полиция, взрывчатка
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Источник: korrespondent.net

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