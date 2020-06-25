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Суд избрал меру пресечения экс-министру Омеляну

Комментариев: 1
Бывшего министра инфраструктуры отпустили под личное обязательство. Он должен сдать загранпаспорта.
Омеляна подозревают в нанесении ущерба государству на 30 миллионов
Омеляна подозревают в нанесении ущерба государству на 30 миллионов
facebook.com/oleg.fedonyuk

Высший антикоррупционный суд на заседании в четверг, 25 июня, избрал меру пресечения  экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мера пресечения действует до 19 августа. Он должен сдать загранпаспорта, являться по требованию в соответствующие органы и не давить на свидетелей в своем деле. В случае несоблюдения, мера может быть ужесточена. 

По словам Омеляна, дело против него сделано "на колене".

"Экспертиза по этому делу была сделана за несколько дней. В то время когда НАБУ говорит, что сложно сделать экспертизу в деле против Коломойского и других, то в моем случае это было сделано за несколько дней", - заявил он.

Его подозревают в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

Напомним, 19 июня НАБУ сообщило Омеляну о подозрении за снижение портовых сборов, из-за чего бюджет недополучил 30,4 млн грн.
 
 

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Теги: подозрения, НАБУ, Антикоррупционный суд, Владимир Омелян
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    25.06.2020, 19:32
Оценка:  -1
Woodbrother
При ЗЕ клоунах разворовывается под чистую госрезерв страны, и никакой реакции. А они прошлой власти нервы портят , высасывая уголовные дела из непонятно чего.
Уже ООН предупреждает, что разворовывая госрезерв Украина идет к голоду.
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