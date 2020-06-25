Суд избрал меру пресечения экс-министру Омеляну
Высший антикоррупционный суд на заседании в четверг, 25 июня, избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мера пресечения действует до 19 августа. Он должен сдать загранпаспорта, являться по требованию в соответствующие органы и не давить на свидетелей в своем деле. В случае несоблюдения, мера может быть ужесточена.
По словам Омеляна, дело против него сделано "на колене".
"Экспертиза по этому делу была сделана за несколько дней. В то время когда НАБУ говорит, что сложно сделать экспертизу в деле против Коломойского и других, то в моем случае это было сделано за несколько дней", - заявил он.
Его подозревают в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Уже ООН предупреждает, что разворовывая госрезерв Украина идет к голоду.