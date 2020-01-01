В Украине усиливаются проверки карантина

Инспектора Госпотребслужбы ежедневно проверяют по четыре тысячи объектов, выписывая штрафы и предписания.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с 18 июня усилила надзор за соблюдением карантинных мероприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ежедневно представители Госпотребслужбы проверяют около 4 тыс. объектов. Так, 23 июня проверено 4269 объектов, в том числе 650 заведений общественного питания.

На каждом четвертом объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий.

Инспектора Госпотребслужбы по результатам проверок выписали 896 предписаний и 74 штрафа. В 189 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 102 - органы Национальной полиции.

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