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В Украине усиливаются проверки карантина

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Инспектора Госпотребслужбы ежедневно проверяют по четыре тысячи объектов, выписывая штрафы и предписания.
Нарушения карантина выявлены на каждом четвертом объекте
Нарушения карантина выявлены на каждом четвертом объекте
consumer.gov.ua
 
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с 18 июня усилила надзор за соблюдением карантинных мероприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.
 
 
Ежедневно представители Госпотребслужбы проверяют около 4 тыс. объектов. Так, 23 июня проверено 4269 объектов, в том числе 650 заведений общественного питания. 
 
На каждом четвертом объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий.
 
Инспектора Госпотребслужбы по результатам проверок выписали 896 предписаний и 74 штрафа. В 189 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 102 - органы Национальной полиции.
 
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство вернет жесткий карантин в Украине, если заболеваемость продолжит расти.

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Теги: эпидемия, штраф, карантин, проверка, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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