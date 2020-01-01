Паводки нанесли Буковине ущерб на миллиард гривен

Ущерб все еще продолжают оценивать, так как не всюду еще сошла вода. В предварительной сумме учли только известные повреждения.

По предварительным подсчетам непогода нанесла ущерб Черновицкой области на 1 миллиард 50 миллионов гривен. Об этом заявил замглавы Черновицкой ОГА Алексей Бойко, передает Укринформ в пятницу, 26 июня.

"Подсчеты ущерба продолжаются. Потому что везде сошла вода и еще не установлены полностью убытки по населению. Но по предварительным данным, уже просчитаны, убытки от паводка составляют 1 миллиард 50 миллионов гривен", - сказал Бойко.

В эту сумму учли поврежденные и разрушенные мосты, дамбы, дороги местного и государственного значения, а также предварительные данные убытков для местного населения.

Больше остальных пострадали от непогоды населенные пункты и инфраструктура в Путильском, Выжницком и Кицманском районах.

"Практика показывает, что даже тогда, когда уровень рек приходит, вода отходит и еще больше разрушает инфраструктуру. Поэтому сумма ущерба может расти", - добавил Бойко.

Теперь представители органов местной власти осуществляют подворовой обход и формируют списки людей, которым будет выплачиваться компенсация за причиненный стихией ущерб. Чиновники ОГА обещают в максимально сжатые сроки начать выплачивать людям деньги.

Напомним, что ранее на ликвидацию последствий паводка выделили 750 млн. Деньги из госбюджета будут направлены в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Закарпатскую и Львовскую области.

Также сообщалось, что Укравтодор оценил убытки из-за паводков в сотни миллионов. В следствие наводнений в западных областях Украины значительно пострадало дорожное покрытие, но сейчас уже можно проехать по дорогам госзначения без ограничений.

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