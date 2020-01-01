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Харьковский бизнесмен похвастался растратами в одесском клубе

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Бизнесмен сам опубликовал чек и деньги, которыми расплатился за времяпровождение в клубе.
 
Харьковский бизнесмен, владелец юридической компании Легион, Владислав Безрук, известный по кличке Мамонт потратил за вечер в одесском клубе Ибица 124 тысячи гривен, сообщает Думская со ссылкой на фото и видео в соцсетях, опубликованные самим Безруком.
 
На фото и видео видны чек и деньги, которыми бизнесмен расплатился за вечер в клубе.
 
 
Компания Безрука Легион существует с 2002 года. Согласно ее сайту, она специализируется на юридической помощи в сфере аграрного бизнеса. В частности, среди услуг компании значатся защита от рейдерства в Харькове, взыскание долгов и оформление земли.
 
Напомним, что 10 октября 2018 года на Безрука совершили покушение возле харьковского спортивного клуба YOD, он получил пулевое ранение в районе грудной клетки. В ответ его охранники сделали несколько выстрелов в воздух из травматических пистолетов и автомата Вулкан.
 
Возможными причинами покушения в полиции называли профессиональную деятельность Безрука, долговые обязательства как самого предпринимателя, так и его должников, а также конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке.
 
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Теги: Харьков, Одесса, ночной клуб, бизнесмен
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Источник: korrespondent.net

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