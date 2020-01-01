Харьковский бизнесмен похвастался растратами в одесском клубе

Харьковский бизнесмен, владелец юридической компании Легион, Владислав Безрук, известный по кличке Мамонт потратил за вечер в одесском клубе Ибица 124 тысячи гривен, сообщает Думская со ссылкой на фото и видео в соцсетях, опубликованные самим Безруком.

На фото и видео видны чек и деньги, которыми бизнесмен расплатился за вечер в клубе.

Компания Безрука Легион существует с 2002 года. Согласно ее сайту, она специализируется на юридической помощи в сфере аграрного бизнеса. В частности, среди услуг компании значатся защита от рейдерства в Харькове, взыскание долгов и оформление земли.

Напомним, что 10 октября 2018 года на Безрука совершили покушение возле харьковского спортивного клуба YOD, он получил пулевое ранение в районе грудной клетки. В ответ его охранники сделали несколько выстрелов в воздух из травматических пистолетов и автомата Вулкан.

Возможными причинами покушения в полиции называли профессиональную деятельность Безрука, долговые обязательства как самого предпринимателя, так и его должников, а также конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке.