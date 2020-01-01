На границе с Венгрией работают все пункты пропуска

По состоянию на 8:00 утра четыре пункта пропуска уже пересекли 625 человек, в том числе 440 – на выезд из Украины.

Сотни украинцев уже попали в Венгрию через четыре заработавших пункта пропуска Госпогранслужба Украины

В ночь на понедельник, 29 июня, на государственной границе Украины с Венгрией полностью восстановили работу четыре пункта пропуска Вилок-Тисабеч, Лужанка-Берегшурань, Косино-Барабаш и Звонково-Лонья. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Указано, что по состоянию на 8:00 утра эти пункты пропуска уже пересекли 625 человек, в том числе 185 – на въезд в Украину и 440 – на выезд из Украины. Теперь работают все пять пунктов пропуска.

В погранведомстве также напомнили украинцам, которые планируют поездку в Венгрию на короткий срок, что на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Украинцам, которые планируют ехать в Венгрию с транзитной целью, въезд на территорию Венгрии разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Напомним, еще на прошлой неделе на границе с Венгрией работал только один автомобильный пункт пропуска – Чоп (Тиса)-Захонь. В результате на границе образовалась километровая очередь.

Договоренность об открытии четырех пунктов пропуска была достигнута в ходе визита в Киев министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

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