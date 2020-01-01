Некоторые улицы залило водой, часть города обесточена. Кроме того, остановился общественный электротранспорт. Коммунальщики убирают поваленные деревья.

Мариуполь накрыла буря с грозой и сильный дождь: часть улиц залило водой, обесточены некоторые районы города, повалены деревья. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета в понедельник, 29 июня.

"Сегодня в Мариуполе выпало большое количество осадков. Преимущественно, в Кальмиусском и Левобережном районах. Коммунальные службы работают над выявлением всех повреждений и ликвидации последствий", - сказано в сообщении.

Директор КП Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление Виталий Донев заявил, что в связи с большим количеством осадков, временно не работали троллейбусы и трамваи.

"По состоянию на 18.00 троллейбусы уже начинают свою работу. Также бригады работают над восстановлением движения трамваев по проспекту Никопольском и проспекта Металлургов, в районе 7-го проезда", - сказал Донев.

Первый заммэра Михаил Когут добавил, что для ликвидации последствий непогоды в городе задействовано четыре бригады ГКП зеленого строительства, четыре бригады Спасательной аварийной водолазной службы, две бригады ККП Мариупольавтодор, а также привлечена техника Водоканала и Теплосети.

Как пишут местные СМИ, обесточена большая часть города, а во время ливня на некоторых улицах было столько воды, что легковые автомобили были почти полностью в воде.

Cмотрите фотогалерею: Непогода накрыла Мариуполь

Напомним, что паводки нанесли Буковине ущерб на миллиард гривен. Ущерб все еще продолжают оценивать, так как не всюду еще сошла вода. В предварительной сумме учли только известные повреждения.

Также сообщалось, что ГСЧС оценила ущерб от непогоды на Закарпатье. В области затопленными оказались более полтысячи дворов, почти 100 гектаров пастбищ, а также повреждены несколько участков дорог госзначения.

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