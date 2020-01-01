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Израиль выделил помощь для западной Украины

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В пострадавший от паводка регион доставят воду, палатки и спальные мешки. Также общинам передана финансовая помощь.
Израиль отправил помощь в западные области Украины
Израиль отправил помощь в западные области Украины
facebook.com/IsraelinUkraine

Израиль передал Украине финансовую и гуманитарную помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщило посольство Израиля в Украине в Facebook.

Финансовые средства в размере 500 тысяч гривен будут направлены на приобретение предметов первой необходимости, указано в сообщении.

Также израильские дипломаты передали в Ивано-Франковскую и Черновицкую области 25 тысяч 1,5-литровых бутылок чистой питьевой воды. Прибытие груза ожидается на днях.

Дополнительно пострадавшие регионы получат палатки и спальные мешки уже на этой неделе.

"Эта гуманитарная помощь является еще одним индикатором крепких отношений между нашими людьми", - подчеркнул посол Израиля в Украине Йоэль Лион.

Ранее сообщалось, что Италия поможет Украине справиться с паводками, затронувшими западный регион.

Также Евросоюз оперативно отреагировал на призыв украинских властей о помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Теги: Украина, Израиль, фото, наводнение, помощь, паводок, непогода, Гуманитарная помощь
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Источник: korrespondent.net

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