Незаконные юридические действия Артема Сытника связаны с экономическими интересами относительно моей компании, - Олег Бахматюк послам G7

Олег Бахматюк обратился к послам "Большой семерки" с заявлением о незаконных притеснениях прав и свобод со стороны руководства НАБУ в корыстных интересах с целью получения контроля над одной из крупнейших аграрных компаний Украины. Об этом пишут Украинские Новости.

Соответствующее обращение, направленное к послам стран G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), размещено на официальном сайте компании Олега Бахматюка "Укрлендфарминг".

В письме к послам "Большой семерки" Бахматюк пишет, что дело НАБУ против него связано с многочисленными процессуальными нарушениями со стороны следственных органов и с личными интересами высших должностных лиц государства. Среди таких лиц Бахматюк называет директора НАБУ Артема Сытника, который отказывается выполнять окончательное решение суда и закрывать дело, которое было возобновлено постановлением бывшего заместителя генпрокурора Касько с многочисленными нарушениями законодательства после того, как оно уже было расследовано и закрыто решениями судов из-за отсутствия состава преступления.

В частности Бахматюк заявляет, что "опираясь на известные мне факты и на публикации журналистских расследований авторитетных украинских СМИ, повторное противозаконное открытие дела против меня инициировал бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, который имеет бизнес-интересы в аграрной отрасли. Предметом его интереса стала моя аграрная компания, которая является одной из крупнейших в Украине". Бахматюк пишет, что "исполнителем этого заказа является глава НАБУ Артем Сытник".

Бизнесмен также отметил, что он и его компания незаконно страдали от неправомерных притеснений, что подтверждается решением суда, а само расследование с сентября прошлого года происходило с многочисленными грубыми нарушениями законодательства. "Сейчас происходят очередные нарушения норм и принципов права. НАБУ и САП не выполняют окончательное и такое, что не подлежит обжалованию, решение Печерского районного суда г.Киева и Офиса Генерального прокурора о закрытии дела". Он считает, что имеет все перспективы получить положительное решение международных судов о нарушении его прав со стороны НАБУ, но "в условиях вопиющего нарушения норм закона и прав человека в Украине со стороны должностных лиц такие решения международных судов в нашу пользу могут быть приняты слишком поздно и компания может перейти под контроль людей, связанных с властью, с нарушением прав международных инвесторов компании".

Бизнесмен заявил послам, что "абсолютно незаконные и предвзятые действия директора НАБУ Артема Сытника, имеют все признаки сговора, не исключаю - с целью передачи под контроль другим лицам моей аграрной компании, в которой работает 27 тысяч человек, которая производит 1% ВВП и которая за последние 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов. Незаконные юридические действия Артема Сытника связанные с экономическими интересами относительно моей компании".

Напомним, что Печерский районный суд Киева признал незаконным возобновление производства против Бахматюка бывшим заместителем генпрокурора Виталием Касько. Дело было открыто из-за якобы нецелевое использование средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Однако выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтвердили, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.