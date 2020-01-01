Возле Одессы на видео сняли смерч

Очевидцы сняли на видео смерч, пронесшийся недалеко от Одессы. Разрушений и пострадавших нет.

Возле Одессы в Саратском районе возле села Кулевча пронесся смерч. Видео природного явления сняли очевидцы.

О пострадавших информации нет. По сообщению синоптиков, в ближайшие несколько часов гроза может дойти до Одессы.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле пронесся смерч, в результате сильных ливней и града ряд улиц оказались затопленными.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области 21 июня пронесся смерч. По словам очевидцев, вихрь пронесся в 4 километрах от села над полями и лесополосой.

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