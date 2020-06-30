Зеленский собрал Совет реформ и раздал задачи

Президент впервые провел заседание Совета реформ, членов которого он назначил неделю назад.

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады, сообщает Офис президента во вторник, 30 июня.

Открывая заседание, Зеленский оценил качество и динамику воплощения изменений в Украине. По его словам, говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.

"Любая реформа - это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы - это возможность", - отметил он.

Президент акцентировал необходимость судебной реформы и системе здравоохранения. Кроме того, он подчеркнул необходимость доступных кредитов для населения, реформирование налоговой системы, ускорение приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта Большая стройка.

"Реформы - это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", - резюмировал Зеленский.

Отметим, согласно последнему опросу, уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия на 10%. При этом президент остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения – 41%. В то же время уровень недоверия к президенту составил 51%.

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