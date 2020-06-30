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Зеленский собрал Совет реформ и раздал задачи

Комментариев: 2
Президент впервые провел заседание Совета реформ, членов которого он назначил неделю назад.
На заседании Зеленский назвал приоритетные реформы
На заседании Зеленский назвал приоритетные реформы
Офис президента
Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады, сообщает Офис президента во вторник, 30 июня.
 
 
Открывая заседание, Зеленский оценил качество и динамику воплощения изменений в Украине. По его словам, говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.
 
"Любая реформа - это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы - это возможность", - отметил он.
 
Президент акцентировал необходимость судебной реформы и системе здравоохранения. Кроме того, он подчеркнул необходимость доступных кредитов для населения, реформирование налоговой системы, ускорение приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта Большая стройка.
 
"Реформы - это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", - резюмировал Зеленский.
 
Отметим, согласно последнему опросу, уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия на 10%. При этом президент остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения – 41%. В то же время уровень недоверия к президенту составил 51%.
 

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Теги: реформы, судебная реформа, пенсионная реформа, Владимир Зеленский, медицинская реформа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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NN69    30.06.2020, 18:25
Оценка:  -1
NN69
бла бла бла в очередной раз
Брюква_и_Клюква    30.06.2020, 18:22
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Какие конкретно задачи раздал? Зарплату врачам $4000? Снижение тарифов? Найти мир в глазах Xyйла?
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