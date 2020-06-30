В Украине упал уровень теневой экономики

Уровень теневой экономики в 2019 году, но дальнейшей детенизации мешает ряд сдерживающих факторов.

Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30% Корреспондент.net

В 2019 году уровень теневой экономики составил 28% от объема официального ВВП Украины. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики, опубликованные во вторник, 30 июня.

Этот показатель на 3 процентных пункта ниже показателя 2018 года. Согласно отчету, продолжается тенденция снижения уровня теневой экономики. Тем не менее, остается непреодоленным ряд факторов, сдерживающих процессы детенизации экономики в Украине.

Среди таких факторов специалисты министерства выделяют:

Низкий уровень защиты прав собственности. Согласно отчету Глобальный индекс конкурентоспособности 2019, эффективность государственных и общественных учреждений остается одним из самых конкурентных "провалов" экономики Украины (104 место среди 141 страны). По уровню защиты прав собственности в рейтинге ГИК 2019 Украина находится на 128 месте; по уровню защиты прав интеллектуальной собственности - на 118 месте соответственно.

Несовершенство судебной системы. Основными недостатками признаются недостаточная институциональная состоятельность и независимость ветвей судебной системы, как следствие, низкий уровень общественного доверия к ней. В частности, эксперты рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности 2019 оценили независимость судебной власти в Украине на уровне, что соответствует 105 месту среди 141 страны, а эффективность правовой системы в арбитражном урегулировании - на уровне 103 места соответственно.

Коррупция. Эксперты рейтинга "Индекс восприятия коррупции 2019” оценили уровень коррупции в Украине в 30 баллов, что на 2 балла меньше чем в рейтинге 2018 года.

Низкая стабильность финансовой системы страны. В кредитном портфеле банков остается значительной доля неработающих кредитов. По состоянию на 01.01.2020 доля неработающих кредитов в общем объеме кредитования составила 53,83% (по состоянию на 01.01.2019 - 55,83%).

Территории, неподконтрольные правительству, и как следствие, рост потенциальных возможностей для возникновения новых схем контрабанды товарами.

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