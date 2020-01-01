В Луцке образовалась очередь на тест на COVID-19

Под лабораторией собрались более 30 человек - по направлению врача, выезжающие за границу и военнослужащие.

Возле Волынского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом собралось более 30 человек в очереди на тест на коронавирус. Об этом сообщает Суспильне во вторник, 30 июня.

Одна из присутствующих говорит, что в течение нескольких дней с температурой. Чтобы сделать анализ, ехала сюда общественным транспортом, потому что на анализ направил семейный врач.

"Я звонила на горячую линию, на неотложную помощь - никто ко мне не приехал. Пришла к семейному врачу - сказали: если я хочу знать для себя, могу поехать и сдать в центр СПИДа на Свободы. Я только в этом заинтересована получилась. Но я еду транспортом. Я не гарантирую, что я не больна. Приехала сюда - и тут такая очередь. И это я стою на таком сквозняке уже два часа", - сказала женщина.

Среди тех, кто сюда обращаются - люди, которые хотят проверить себя на наличие болезни, люди, которых направили сюда врачи, а также те, кто едет за границу и военнослужащие, говорит главврач учреждения Елена Макаренко. По ее словам, ежедневно в Центре СПИДа делают до 100 анализов.

"Мы стараемся придерживаться всех противоэпидемических правил, дистанции между людьми, что побудило возникновение очереди на улице. И в пролете лестницы стоят, это не желательно. Максимум 3-4 человека по очереди, чтобы заходили", - добавила Макаренко.

Напомним, что в Украине отменили самоизоляцию для въезжающих. Не соблюдать самоизоляцию разрешили абитуриентам и гражданам, которые при въезде сдадут ПЦР-тест.

Также сообщалось, что работникам ТЦ и ресторанов в Киеве будут делать ИФА-тестирование. Работникам торговых сетей, предприятий общественного питания и сферы бытового обслуживания будут делать ИФА-тесты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet