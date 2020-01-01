Названо число работающих без трудовой книжки украинцев

Каждый пятый работающий украинец работает неофициально. Чаще всего официально не оформлены жители сел.

C января по март количество неофициально трудоустроенных украинцев составило 3,4 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Госстата во вторник, 30 июня.

Неофициально работали 20,6% от общего количества занятого населения в возрасте от 15 до 70 лет. Из общего количества неформально занятых 1,35 млн женщин и 2 млн мужчин. Чаще всего неофициально работали жители сел - их количество составляет 1,8 млн.

При этом средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросла на 8,9% до 10542 грн. В апреле средняя зарплата составляла 10,43 тысячи грн, в марте - 11,45 тысячи грн, в феврале - 10,85 тысячи грн, в январе - 10,73 тысячи грн. Зарплаты в мае самыми высокими были в Киеве (15191 грн\мес), а самыми низкими - в Черновицкой области (7921 грн). В большинстве областей размер зарплаты был в пределах от 8 тыс до 9 тыс грн.

В то же время самую большую зарплату получают работники сферы Финансовая и страховая деятельность (18832 грн). Меньше остальных получают сотрудники отрасли Временное размещение и организация питания - (3851 грн), но их зарплаты за месяц выросли на 10%.

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