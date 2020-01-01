У Зеленского обсудили концепцию реформы таможни

В Украине появятся "открытые таможенные пространства". Они позволят повысить зарплаты таможенникам, модернизировать инфраструктуру, а также автоматизировать и диджитализировать таможенную систему.

Во время заседания Национального совета реформ под председательством президента Владимира Зеленского была представлена концепция реформирования Государственной таможенной службы. Это ведомство должно отойти от бюрократических процедур, сообщает пресс-служба президента во вторник, 30 июня.

В частности, планируется создание "открытых таможенных пространств", которые позволят повысить зарплаты таможенникам, модернизировать инфраструктуру, а также автоматизировать и диджитализировать таможенную систему.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это на платный сервис", – сказал глава исполнительного комитета реформ Саакашвили.

Также в рамках реформы планируют усилить ответственность за контрабанду и унифицировать таможенные ставки.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу – ред.) в жизнь", – сказал президент Владимир Зеленский.

Напомним, 30 июня Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабмина и Верховной Рады.

Отметим, согласно последнему опросу, уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия на 10%. При этом президент остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения – 41%. В то же время уровень недоверия к президенту составил 51%.

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