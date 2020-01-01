У Зеленского обсудили концепцию реформы таможни
Во время заседания Национального совета реформ под председательством президента Владимира Зеленского была представлена концепция реформирования Государственной таможенной службы. Это ведомство должно отойти от бюрократических процедур, сообщает пресс-служба президента во вторник, 30 июня.
В частности, планируется создание "открытых таможенных пространств", которые позволят повысить зарплаты таможенникам, модернизировать инфраструктуру, а также автоматизировать и диджитализировать таможенную систему.
"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это на платный сервис", – сказал глава исполнительного комитета реформ Саакашвили.
Также в рамках реформы планируют усилить ответственность за контрабанду и унифицировать таможенные ставки.
"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу – ред.) в жизнь", – сказал президент Владимир Зеленский.
Напомним, 30 июня Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабмина и Верховной Рады.
Отметим, согласно последнему опросу, уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия на 10%. При этом президент остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения – 41%. В то же время уровень недоверия к президенту составил 51%.
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