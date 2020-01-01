В Киевской области обвалилась крыша жилого дома

Кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела. Но в результате обвала оказались заблокированы две квартиры.

В селе Садовое Барышевского района произошел обвал крыши многоквартирного двухэтажного дома. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации во вторник, 30 июня.

"Обвалилась кровля дома в селе Садовое по улице Гагарина 4. Это многоквартирный двухэтажный дом. В нем два подъезда по шесть квартир. По счастливой случайности, кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела. По предварительной информации, квартиры не пострадали", – говорится в сообщении.

При этом в результате обвала оказались заблокированы две квартиры. Решается вопрос об отселении жителей дома.

Утром комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Березанского горсовета определит размер ущерба и вопрос восстановления крыши. По предварительной оценке на замену кровли необходимо 500 тысяч гривен.

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Напомним, что 21 июня в киевском жилом массиве Позняки произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, который разрушил 16 квартир и повредил еще 40. В результате происшествия погибли пять человек.

Позже стало известно, что поврежденный взрывом дом на Позняках полностью демонтируют. В КГГА пообещали компенсацию пострадавшим жильцам, а Кабмин заявил о покупке новых квартир.

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