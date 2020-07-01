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В Одессе женщина из-за ревности ударила ножом подругу

Комментариев: 1
Заподозрив свою подругу в заигрывании к мужу, который выгуливал собаку, злоумышленница взяла нож и несколько раз ударила им пострадавшую.

В Одессе задержана женщина, которая на улице порезала ножом свою подругу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одессы.

ЧП произошло возле кафе на улице Богдана Хмельницкого. 32-летняя женщина заподозрила знакомую в заигрывании к своему мужу, который выгуливал собаку.

"Вспыхнув от ревности, женщина начала выяснять отношения с соперницей, а потом принесла из дома нож, и несколько раз ударила им 39-летнюю потерпевшую в область груди и живота", - сообщили в полиции.

Пострадавшую госпитализировали. Злоумышленница задержана. Из ее квартиры изъяли окровавленную одежду и предполагаемое орудие преступления, от которого она пыталась избавиться.

 
Ранее сообщалось, в Хмельницкой области женщина до смерти избила соперницу. В больнице у потерпевшей также диагностировали внутримозговую гематому и отек головного мозга.
 
Также сообщалось, что в Кривом Роге вчера 53-летний мужчина из ревности расстрелял из охотничьего ружья молодую пару. Девушка 25-и лет погибла на месте, а ее 26-летний парень получил тяжелейшие травмы и находится в реанимации.
 

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Теги: ревность, Одесса, видео, полиция, нападение, нож
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
В0ЛАНД    01.07.2020, 19:52
Оценка:  0
В0ЛАНД
Бабы спорили в саду кому принимать в песду...
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